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Укусы этих «вампиров» смертельно опасны, но это не повод отказывать себе в пикнике или прогулке в лесу.

Первое, что стоит знать о клещах – их укус может вызвать энцефалит или клещевой боррелиоз – от этих инфекций люди каждый год умирают. Идеально, если в детстве человек был привит от этих болезней, но в любом случае в местах с густой растительностью стоит соблюдать осторожность. Медики рассказали, как легко обезопасить себя от укусов клещей.

Клещи прячутся в траве и листве, а хвойные деревья они не любят, поэтому для пикника лучше выбирать хвойный лес. Одежда должна максимально скрывать тело, в том числе голову. Не стоит ходить по траве босиком, минутное удовольствие может закончиться больничной палатой.

Меньше всего шансов на успешную атаку у паразитов на солнце. Они не переносят свет, поэтому очень эффективной защитой станет также одежда светлого цвета. Кроме того, врачи советуют использовать специальные аэрозоли против насекомых. Ими можно обрабатывать как кожу, так и одежду. После возвращения с прогулки следует обязательно осмотреть тело и в случае обнаружения насекомых немедленно обратиться к врачу.