«Болячка» с крылышками: Больничные мухи способны заражать устойчивыми к антибиотикам бактериями

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Переносимые насекомыми микроорганизмы вызывают серьезные недуги у пациентов.

Попадать в современные клиники опасно для здоровья. Врачи провели исследование, в рамках которого поймали более 20 тысяч насекомых, обитающих в палатах. Как показал эксперимент, больничные мухи способны заражать людей устойчивыми к антибиотикам бактериями. Порядка 80% микроорганизмов успешно адаптируются к лекарствам, прописанным пациентам. «Болячка» с крылышками, как прозвали муху медики, распространяет стафилококки и прочие бактерии. В первую очередь они поражают желудочно-кишечный тракт. Тысячи пациентов получили в добавок к основному дополнительное заболевание из-за больничных мух.

Почти все насекомые в палатах переносят опасные бактерии. Защититься от инфекции практически невозможно, а вылечить ее очень сложно. Как правило, микроорганизмы хорошо приспосабливаются к антибиотикам. Поэтому врачам приходится придумывать сложное комплексное лечение. Нередко оно включает нескольких антибиотиков, предназначенных для борьбы с разными типами инфекций. Медицинские препараты плохо сказываются на печени. «Химическая лаборатория» принимает главный удар на себя. Таким образом, пациент лечит одну болезнь, а попутно губит внутренние органы.