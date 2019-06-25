«Зелёные человечки»: Приморье накрыла эпидемия ветрянки

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Об этом рассказали в Центре гигиены и эпидемиологии в Приморском крае. Также медики сообщили об опасности заболевания и его последствиях.

Многие недооценивают опасность ветряной оспы или ветрянки, а между тем болезнь имеет широкую распространённость, вероятность тяжёлого клинического течения и опасных осложнений, которые нередко заканчиваются летальным исходом. Кроме того велика вероятность заболевания беременных девушек и развития инфекций и малыша.

На данный момент в России эпидемия ветрянки накрыла Приморье. Об этом сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии в Приморском крае. Медики рассказали, как возникает болезнь и какие меры применять в результате заражения.

Для начала необходимо понимать, что ветряная оспа это острое вирусное инфекционное заболевание. Вирус-возбудитель обуславливает развитие сразу двух болезней –ветрянки и опоясывающего герпеса (появляется при повторном заражении у взрослых старше 50 лет). Источником заболевания становятся «зелёные человечки» в конце инкубационного периода (за 2 суток до появления сыпи).

Заразиться можно воздушно-капельным путём, путём попадания слюны больного на непоражённую кожу, трансплацентарно, то есть от матери к ребёнку. При перенесении болезни иммунитет сохраняется до конца жизни у 97% населения.

Медики сообщают, что предотвратить развитие заболевания можно с помощью вакцинации, противопоказаний к введению которой нет. На сегодняшний день в России разрешены «Варилрикс» и «Окавакс». Если профилактику делать поздно и заражение ветряной оспой произошло, то врачи рекомендуют немедленно вызывать специалиста и не заниматься самолечением.