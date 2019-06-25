Кишечная палочка будет везде: Глобальное потепление уничтожит все места для купания

Сегодня, 12:39

Ни один водоём Петербурга не соответствует санитарным требованиям, а скоро им не будет соответствовать ни один водоём в мире.

Учёные взяли пробы воды из всех водоёмов Петербурга и выяснили, что они не рекомендованы для купания. Более того, даже случайное заглатывание воды может привести к заражению острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Исследователи утверждают, скоро все водоёмы мира станут непригодными для купания. Все места уничтожит глобальное потепление. По их словам, кишечная палочка возникает в воде, когда температура достигает 26 градусов по Цельсию. В настоящее время климатологи на протяжении уже нескольких десятилетий фиксируют повышение средних температур не только атмосферы, но и Мирового океана.

Если ничего не предпринять, то вся вода на планете может превратиться в непригодную для использования. Придётся проходить ещё более тщательную фильтрацию, чем сейчас. И даже после этого учёные не гарантируют безопасность воды, потому что кишечная палочка будет везде.

Всего в Северной столице было исследовано 86 проб воды, и ни одна из них не прошла химический и санитарный тесты на чистоту. Сейчас Роспотребнадзор запретил жителям Петербурга купаться в Финском заливе и в озёрах, в том числе Суздальские озера, озеро Разлив, а также в Курортном и Кронштадтском районах. Что касается Ленобласти, среди её водоёмов купаться разрешили в 11.