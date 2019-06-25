Несварение заказывали? Помидоры и огурцы мешают друг другу усваиваться

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Популярный салат из овощей может вызвать неприятные реакции в желудочно-кишечном тракте.

Отдельно огурцы, отдельно помидоры. Именно так специалисты советуют есть эти несочетаемы овощи. Из-за своего различного состава и отличающейся скорости переваривания, при попадании в желудок продукты начинают выделять кислоту, которая может вызвать неприятные последствия в желудочно-кишечном тракте.

В отдельных случаях сочетание огурцов и помидоров может стать причиной несварения. При недостатке в организме ферментов поджелудочной железы, возникающем при заболеваниях органа, также могут возникнуть проблемы с усвоением продуктов, что приведет повышенному газообразованию.

Врачи отмечают, что смешивание огурцов с помидорами не наносит вреда здоровому организму. Однако все же рекомендуют есть их отдельно друг от друга.