Импотенция и ожирение: учёные назвали вредное влияние растворимого кофе

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Продукт богат фитогормонами, похожими на эстроген. Это медленно снижает мужественность.

Утренняя чашка кофе — это незаменимый ритуал миллионов людей, начинающих свой день с бодрящего напитка. Наряду с «классическим» кофе, многие предпочитают растворимый — ведь его приготовления занимает несколько минут. За этой экономией кроется импотенция и ожирение. Так, учёные назвали вредное влияние растворимого кофе на мужское здоровье.

Исследователи из Кембриджского университета решили установить влияние растворимого напитка на здоровье мужчины. В частности, учёных интересовали последствия, которые кофе несёт для «мужской силы».

В ходе эксперимента выяснилось, что растворимый кофе вызывает рост груди и живота у мужчин. Кроме того, систематическое употребление напитка значительно снижает потенцию. Авторы исследования установили, что эти эффекты вызывают фитогормоны, природа которых схожа с «женским» гормоном эстрогеном.

Что примечательно, молотый кофе подобными эффектами не наделён, а его свойства даже благотворно влияют на потенцию. Главное — соблюдать меру, не превышая ежедневную дозу двумя чашками кофе.