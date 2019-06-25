Неожиданный сюрприз. Британка приняла токсикоз за симптом вернувшегося рака

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Женщина поспешила к врачу, приготовившись услышать страшный диагноз. Однако слова доктора ее удивили.

Бьянка Перл недавно победила рак молочной железы. Для этого ей пришлось сделать операцию по удалению груди и пройти курсы химио- и радиотерапии. Врачи предупреждали, что побочным эффектом лечения может стать бесплодие.

Поэтому при появлении тошноты и слабости, женщина предположила, что вернулся рак. Однако доктора ее удивили: Перл приняла за симптомы болезни обычный при беременности токсикоз.

Бьянка сказала, что даже не предполагала, что может быть в положении. Для женщины эта новость оказалась неожиданным сюрпризом. Через несколько месяцев у нее родился ребенок. Роды проходили в той же операционной, где до этого британке провели мастэктомию.