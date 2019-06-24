Держи «хвост» пистолетом: Назван вид мяса для повышения потенции

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Регулярное употребление свинины вернёт утраченную мужскую силу, и сделает главу семейства гораздо умнее.

Традиционно считается, что мясо является самым любимым блюдом мужчин. Однако, экономическая ситуация в России заставила многих представителей сильного пола отказаться от этого продукта. Более того, идеи вегетарианства всё чаще заставляют молодых парней навсегда забыть о мясе. Врачи бьют тревогу, ведь делать этого категорически нельзя.

Как оказалось, мясо самым прямым способом влияет на мужскую силу, что собственно и делает из мужчины мужчину. Экспертами был назван вид мяса для повышения потенции. «Держи хвост пистолетом», — говорят врачи, ведь ещё не всё потеряно даже при «самых вялых парусах».

Так, научно доказано, что именно свинина занимает первое место по влиянию на потенцию среди всех видов мясных продуктов. Дело в том, что она содержит арахидоновую кислоту и селен, которые обновляют клетки организма и помогают справится с депрессией. Кроме того, витамины группы В помогут «восстановить» нервы и улучшить общее самочувствие, а также значительно повысить умственные способности мужчины, сделав его буквально мудрее. Однако, на этом плюсы употребления данного мясного продукта не заканчиваются.

Из всех плюсов свинины можно также назвать выработку гормона радости серотонина и снижение холестерина. На последний влияет высокий процент содержания линолевой, линолевоной и арахидоновой кислот. Они снижают синтез холестерина, соответственно понижая его общий уровень в организме. Это также положительно влияет на потенцию, ведь сосуды освобождаются и кровь поступает по органам в полной мере.

Таким образом, врачи рекомендуют мужчинам с пониженной потенцией активно употреблять в пищу свинину. Регулярное употребление этого вида мяса на протяжении полугода вернёт утраченную силу и сделает главу семейства гораздо умнее.

Как бы то ни было, однако стоит отметить, что заниматься самолечением может быть очень опасно для здоровья. При пониженной потенции в первую очередь нужно проконсультироваться с врачами и диетологами, ведь у каждого человека разный организм, и определённому мужчине свинина может больше навредить, нежели помочь.