Не спать хочет, а заболел! Назван неожиданный симптом пневмонии у детей

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Вялость и снижение аппетита у ребенка родители часто списывают на сильную усталость, а зря.

Взрослые неправильно трактуют признаки недугов, принимая их за обычные реакции организма, хотя на самом деле они сигнализируют о серьезных проблемах. Задача родителей — своевременно понять знаки. Российскими медиками назван неожиданный симптом пневмонии у детей. Когда полдня ребенок хочет спать, значит он не устал, а заболел. Один из главных признаков пневмонии — это желание отдохнуть пусть даже в светлое время суток. Здоровый ребенок не склонен спать днём. Он должен двигаться, тратить энергию, радуя родителей живостью. Когда малыш инертен и ложиться в кровать, не обращает внимание на игрушки, хотя и не жалуется на недомогание, нужно срочно бить тревогу.

При пневмонии у детей повышается температура тела, пропадает аппетит. Их клонит ко сну, нередки случаи учащения дыхания. Если всегда подвижный ребенок вдруг днем пошел спать, то первое действие родителей — измерить ребенку температуру. Простая процедура прояснит ситуацию. Еще один повод для беспокойства — усиление потоотделения. У детей с пневмонией, как правило, исчезает желание заниматься обычно интересными для них делами.

Лечения пневмонии требует обращения к врачу. Избавиться от недуга помогут антибиотики. Нередко болезнь появляется из-за вирусов. Воспаление лёгких может возникнуть после гриппа. Медицинские препараты предназначены для уничтожения бактерий различного происхождения. Сторонников «бабушкиных рецептов» придётся огорчить, поскольку без приёма антибиотиков избавиться от пневмонии практически невозможно.