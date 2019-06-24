«Кольщик, наколи мне ЭКГ»: Учёные разработали электронную «татуировку» для контроля за сердцем

Сегодня, 17:07

Новое приспособление совершенно не ощущается на груди. Это позволяет отслеживать работу сердца в течение нескольких суток.

Кушетка в больнице, магнитные скобы на руках и ногах, прилепленные датчики. Таким «робокопом» нужно пролежать несколько минут, чтобы кардиолог сделал выводы о работе сердечной мышцы. Всё это отправляется в историю благодаря нововведению от американских специалистов. Учёные разработали электронную «татуировку», которая крепится на грудь для полноценного контроля за сердцем.

Суть изобретения американских учёных заключается в портативном кардиографе. Он изготовлен из специального эластичного полимера, что позволяет прибору повторять малейшие движения грудной клетки. Такое приспособление будет тихонько выполнять свою функцию, не мешая человеку двигаться. За такое удобство кардиограф назвали «татуировкой». С его помощью врачи смогут составить подробную кардиограмму сердца, отследить её изменения в зависимости от времени суток и прочих условий. Профессор Наньшу Лу посвятил себя созданию различных контролирующих приборов из полимеров. Возможно, что через несколько лет в России прозвучит переделанная фраза из знаменитой песни: «Кольщик, наколи мне ЭКГ».