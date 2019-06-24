Растопил баньку и помолодел: Сауна сделает женщин моложе на 20 лет

Сегодня, 20:55

Врачи рассказали, как именно баня омолаживает женский организм, и с какого возраста нужно начинать бороться со старостью.

Рано или поздно, возраст возьмёт своё, но медицина знаем множество способов, чтобы оттянуть этот процесс. Больше всего за свои годы переживают женщины, поэтому используют омолаживающую косметику и народные средства. Одним из таких народных методов борьбы со старостью врачи называют баню и закаливания.

Специалисты говорят, что сауна и закаливание сделает женщин за 50 моложе на целых 20 лет. Такие температурные воздействия не только влияют на упругость кожи, но и укрепляют нервную систему. Чаще всего, именно проблемы с нервами, которые наступают в возрасте, являются первым признаком старости. Работа, переживания и стрессы мешают ЦНС расслабиться.

Женщины теряют здоровый сон, а из-за этого организм не успевает восстанавливаться. Отработанные клетки не заменяются на новые, кожа теряет упругость, появляются морщины. Врачи говорят, что правило «растопил баньку и помолодел» необходимо соблюдать с 30-летнего возраста. Главное помнить, что сауна и закаливания подходят только здоровым людям, у которых нет проблем с сердечно-сосудистой системой. Чтобы избежать неприятностей, перед такими процедурами лучше проконсультироваться у специалистов.