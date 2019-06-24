Высота имеет значение: Эксперты назвали самые опасные для здоровья этажи

Сегодня, 15:57

Чем выше от земли, тем больше вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Но с первыми этажами тоже не всё просто.

В эпоху высотных зданий стоит задуматься о влиянии этажа на здоровье. Высота, на которой человек проводит весомую часть своей жизни, имеет значение для организма. Эксперты провели исследование, после которого назвали самые опасные для здоровья этажи.

Международное исследование показало, что люди, проживающие на первых трёх этажах, чувствуют себя комфортнее, чем их соседи сверху. Это связано с чувством безопасности. Многие респонденты посчитали, что в случае пожара смогут покинуть квартиру через окно, если дверь будет заблокирована. Кроме того, первые этажи удобнее для бытовых целей. Например, с балкона можно передать ключи или зонтик. Но жители нижних этажей часто страдают от проблем с дыханием из-за пыли, а на стенах таких квартир могут появляться грибки от повышенной влажности и тени. Учёные говорят, что безопасная жизнь с 1 по 3 этаж возможна только в 200 метрах от автомобильной дороги.

Те, кто приобрёл жилплощадь на высоких этажах, подвергаются электромагнитному излучению и вибрациям. Это приводит к частым бессонницам, стрессам и психологическим проблемам. У жителей высоких этажей, начиная с седьмого, чаще наблюдаются проблемы сердечно-сосудистой системы и головные боли. Все перечисленные параметры индивидуальны. Исследователи отмечают, что во многих благополучных странах, квартиры, расположенные выше 6 этажа, считаются непрестижными.