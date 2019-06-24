Неожиданно! Яблоки и груши смертельно опасны для аллергиков

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Об этом рассказал врач-иммунолог из Москвы. Организм аллергика «ошибочно» реагирует на фрукты, вызывая при этом страшные последствия.

Весна и лето считаются сезоном повышенной опасности для людей, страдающих аллергией. Поэтому московский врач-иммунолог Елена Бобрикова рассказала об опасности употребления некоторых продуктов. Неожиданно, но оказывается яблоки, груши, фрукты с косточками и лесные орехи смертельно опасны для аллергиков. Данные продукты провоцируют перекрёстную аллергию. Это появление иммунного ответа на похожие по строению молекулы других органических веществ. По сути, организм «путает» продукты и реагирует на них одинаково.

По мнению Бобриковой самая распространённая группа это берёза яблоко и другие косточковые продукты. Примерно 70-80% аллергиков, которые реагируют на пыльцу берёзы имеют аллергию на косточковые. В июне наблюдается первый этап перекрёстной аллергии, а к концу лета могут появиться реакции на цитрусовые, семена подсолнуха, ромашку, календулу, череду. Это происходит потому что цветут сонные травы. В этот период может возникнуть оральный синдром, который сопровождается зудом в полости рта, отёком языка и гортани. Врач рекомендует с осторожностью относиться к подобным состояниям и если появляются подобные синдромы, то немедленно обратиться к специалистам. Если этого не сделать, то итог может быть плачевным.