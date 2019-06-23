Вчера, 23:59

Внешность, рост и вес влияют на поведение человека при построении романтических отношений.

Учёные провели многочисленные исследования и на основании их результатов сделали несколько выводов. Они заявили, что физически сильные мужчины больше склоняются к сексу без обязательств, чем их слабые соперники. Оказывается, рост, вес и внешность влияют в том числе на политические предпочтения людей. Мускулистые мачо выступают против равности. Они предпочитают выстраивать отношения, основанные на силе. Поэтому они выбирают политиков, которые придерживаются подобных взглядов. Согласно статистике, атлетически сложенные мужчины с широкими плечами и огромными бицепсами, чаще всего являются экстравертами. Данный психологический тип предполагает общительный характер, настойчивость, быструю обработку и запоминание информации, забывчивость.

Зачастую физически сильные мужчины успешно устанавливают контакты с самыми разными людьми. Как правило, они очень уверенны в себе и практически никогда не стесняются. Сильные мужчины легко знакомятся с девушками и вступают с ними в интимную связь. При этом они зачастую не испытывают к партнершам нежных чувств. Нередко романы с такими мужчинами заканчиваются для дам расставанием, слезами, разбитым сердцем.

Привлекательные парни не считают себя виновниками неоправдавшихся мечтаний девушек. Их любовь подобна игре. Красивые молодые люди считают, что партнёрши выбирают их, поскольку они лучшие и не должны обижаться, когда им находят замену. Как показывает практика, мускулистые симпатичные парни чаще занимаются сексом, чем их обделенные природой соперники. Большую роль на уверенность в собственных силах оказывает рост. Высокие мужчины считают себя более достойными внимания женщин.