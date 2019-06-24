От зевоты здоров не будешь: Названы признаки диабета 2 типа, которые все игнорируют

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Зевота может быть не только привычным действием, но и симптомом развития диабета. Ещё одним признаком является мигрень.

Диабет 2 типа возникает, когда организм человека не в состоянии контролировать уровень сахара в крови. Но, помимо резких подъёмов, глюкоза может слишком сильно упасть. Это знак того, что человек находится в зоне риска. Медиками были названы признаки диабета 2 типа, которые все игнорируют. Ими являются зевота и мигрень.

Обычно зевают люди тогда, когда в организме не хватает кислорода. Именно поэтому зевота сопутствует сонливости. Но медики выяснили, что она может свидетельствовать о развитии опасного заболевания. При снижении сахара в крови накапливаются продукты обмена веществ, ухудшается работа сердца и сосудов. Чтобы разгрузить организм, подаётся сигнал, который выражается в зевоте.

То же касается и мигрени. Если на зевоту люди в принципе не обращают внимания, то мигрень начинают лечить, заглушать обезболивающими и другими лекарствами, хотя на самом деле причина может быть в резком снижении сахара в крови. В таком случае только врач назначит правильное лечение, которое не только позволит попрощаться с мигренью, но и нормализует глюкозу.

Кроме мигрени и зевоты, диабет на стадиях формирования проявляется в тошноте, слабости, потливости, усталости, бледности, тяге к сладкому, перепадах настроения, тревожности, учащённом сердцебиении.

По словам экспертов, от зевоты и мигрени здоров не будешь, поэтому провериться у врача на наличие диабета 2 типа, если помимо неё наблюдаются и иные симптомы, необходимо обязательно.