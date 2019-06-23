Инфаркта не будет: Названы обязательные продукты при высоком холестерине

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Рыбой нужно заменить красное мясо, поскольку она богата витаминами, полезными веществами и снижает холестерин.

Высокий уровень холестерина в организме чреват риском инфаркта и инсульта, поэтому нужно с осторожностью подходить к рациону. Экспертами были названы обязательные продукты при высоком холестерине.

Прежде всего, следует заменить растительное масло, готовя все блюда на оливковом. Оно богато ненасыщенными жирами, которые не являются источником холестерина в отличие от растительного масла. Кроме того, ненасыщенные жиры есть в рыбе и семенах подсолнечника.

Если на обед предстоит приготовить мясо или птицу, нужно обязательно срезать весь жир и кожицу. Чипсы и крекеры находятся под запретом. Лучше отдать предпочтение орехам, семечкам и мюсли. Они являются источником множества полезных веществ, а также способны надолго насытить организм: отличный вариант здорового перекуса.

Следует также минимизировать жареные продукты в течение дня. Лучше выбрать вареный или запеченный способ приготовления. Важным элементом рациона при повышенном холестерине является рыба. Её необходимо есть три раза в неделю. Сыр тоже нежелателен, его можно заменить авокадо, а сливки — нежирными молоком или сметаной.

Очень важно отказаться от переработанного мяса и выбирать продукты растительного происхождения, предпочитать нежирные сорта мяса, а фрукты и овощи должны стать главной частью рациона. В них очень мало жиров, они низкокалорийны и содержат большое количество витаминов. При таком питании ни инсульта, ни инфаркта не будет.