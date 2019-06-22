Выбросить из спальни! Как смартфоны портят сексуальную жизнь

Вчера, 23:12

Гаджеты «уничтожают» близость между партнерами.

Современный мир невозможно представить без технологий: они встречаются в каждой сфере. Эти устройства, несомненно, улучшают человеческую жизнь, однако негативные последствия все-таки имеются: технологии нарушают баланс сексуальных отношений.

Голландские учёные рассказали, как смартфоны портят интимную близость.

Сексопатолог Бьянка ван Мурст провел социальный эксперимент, в котором участвовали особи разных полов, возрастом от 25 до 35 лет. Исследование показало, что гаджеты мешают молодежи заниматься сексом.

Социальный опрос показал, что 60% молодежи берут мобильное устройство в спальню. По словам участников, они «залипают» в новости или же общаются в соцсетях. Вместо того, чтобы взаимодействовать с партнером, люди уходят в виртуальный мир.

Доктор Мурст отметил, что у старшего поколения таких проблем не возникает. Получается, взрослые являются мудрее, раз не допускают «господства» технологий над ними. Единственный выход из ситуации — выбросить смартфон из спальни и начать наслаждаться друг другом.

По словам сексопатолога, не только телефоны, но и планшеты, компьютеры и телевизоры влияют на сексуальную жизнь. Технологии являются причиной потери интереса к партнеру. Интернет предлагает огромное количество информации, которая забирает внимание пользователя.

Сексопатолог рекомендует не поддаваться гаджетам. По его словам, вечера без девайсов помогут парам внимательнее относиться друг к другу и вернуть утерянные чувства.

Медики отметили, что секс — лучшее лекарство, которое имеет огромный спектр действия: предотвращает старение, помогает похудеть и борется с мигренью. Не стоит отказываться от таких волшебных свойств в пользу смартфона.