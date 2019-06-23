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Половое влечение и яркие эмоции во время секса усилятся, благодаря бактериям этого кисломолочного продукта.

Группа ученых из Китая и США выявила связь между употреблением йогуртов и возникновением аденомы. Опухоли не только опасны для здоровья, но и препятствуют хорошему кровоснабжению органов. Это приводит к снижению эрекции, кроткой продолжительности секса и отсутствию сексуального желания.

Ученые провели масштабное исследование, в ходе которого детально изучили медицинские данные более 30 тысяч представителей сильного пола за 26 лет. Предметом наблюдений экспертов было здоровье нижнего отдела кишечника у пациентов.

Исследование показало, что особые бактерии, содержащиеся в кисломолочных продуктах, воздействуют на вещества провоцирующие возникновение опухолей. Таким образом, у мужчин регулярно употребляющих кисломолочные продукты, риск появления аденомы оказался на 20% ниже, чем у других, а йогурт назвали «королем» потенции, так в нем содержание полезных бактерий самое высокое.

Исправить ситуацию очень легко — достаточно есть кисломолочные продукты каждый день и «приподнятое» настроение уже не спрятать.