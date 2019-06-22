В 43 года как в 30: Соя заставит женщин выглядеть на несколько лет моложе

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Двойник эстрогена поможет забыть о старости и остаться «ягодкой» даже в 50. От климакса спасут продукты с соей.

Для зрелой женщины момент приближения старости является неприятным. Хочется как можно дольше цвести и радовать любимых красотой, к тому же быть счастливой в сексуальных отношениях. Это непросто из-за гормонального спада — активность гормонов резко «идёт» вниз. Но эксперты отмечают, что 50 лет не приговор, и при правильном подходе к здоровью можно в 43 года выглядеть как в 30.

Стоит отметить, что в первую очередь климакс связан с эстрогеном и прогестероном. Первый помогает половой системе женщины нормально функционировать, а также благотворно влияет на клетки мозга, улучшает память, предупреждает слабоумие. Что касается прогестерона, то он отвечает за материнский инстинкт, наступление беременности, благодаря ему женщина испытывает умиление от детей.

Без активности этих гормонов в организме многие женщины резко стареют, и их уже ничего, кроме болезней, не интересует. Но эксперты рассказали, как оттянуть климакс ещё на 10 лет. Для этого важно правильно подойти к образу жизни, питанию, а также пить гормоны по рекомендациям врача.

Что касается питания, то важно пересмотреть рацион: вредная пища негативно сказывается на здоровье органов, и половая система не исключение. Необходимо добавить в каждодневный приём пищи природный аналог эстрогена, кальций, железо и витамины. Их нужно использовать в виде добавок или продуктов: например, кальций содержат брокколи, семена кунжута, сыр твёрдых сортов.

Говоря про природный аналог женского гормона, следует назвать сыр тофу и соевое молоко. Дело в том, что соя заставит женщин выглядеть на несколько лет моложе, поскольку действует на организм также, как эстроген. Не стоит забывать также про яйца, постное красное мясо, овощи и фрукты, которые однозначно творят чудеса. Однако большее предпочтение россиянкам стоит отдавать всё же сое, которую легко достать и приготовить. Кроме того, на прилавках можно найти огромное количество продуктов содержанием сои.

Также нужно помнить, что негативно сказывается на здоровье женщины приём некоторых лекарственных препаратов, в частности антидепрессантов и седативных средств. Если их принимать в больших количествах, то последствия для организма будут печальные.

Как бы то ни было, подробные рекомендации по омоложению может дать врач, однако они могут и не понадобится при правильном питании и употреблении сои смолоду.