Учёные назвали ТОП-5 продуктов для борьбы с брюшным жиром

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Диета, способствующая похудению, основана на низком содержании углеводов.

Современные диетологи предлагают множество способов для похудения. Большинство диет основываются на продуктах с низким содержанием жиров. Вместе с тем, эффект от изнурительного недоедания может и не настать. Учёные назвали ТОП-5 продуктов кетодиеты для борьбы с брюшным жиром.

Кетогенная диета противоречит популярным представлениям о похудении. Этот план питания предполагает пищу с высоким содержанием жиров, потребление которой уравновесит дефицит углеводов и небольшое количество белка. Суть диеты заключается в достижении кетоза — состоянии метаболизма, при котором жир стремительно сгорает.

Так, ежедневный рацион должен содержать 75% жиров, 20% белка и лишь 5% углеводов. При таком питании организм начинает перерабатывать жиры в энергию, что способствует похудению. Основу диеты составляют пять продуктов: мясо, рыба, яйца, сыр и «полезные» жиры. При этом следует ограничить потребление сладостей, хлеба и фруктов, богатых углеводами.

Исследование, опубликованное в сборнике Национальной медицинской академии США, показало, что люди на кетодиете потеряли в 2,2 раза больше веса, чем приверженцы «классического» рациона с низким содержанием жиров. За три месяца недостаток углеводов, в среднем, привёл к потере 6,8 килограммов, а обычная диета помогла избавиться лишь от 2 килограммов.