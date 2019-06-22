Слуховой аппарат в помощь – Наушники травмируют ухо и вызывают потерю слуха

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В наушниках размножаются бактерии, которые провоцируют воспалительную инфекцию уха.

Врачи имеют плохие новости для тех, кто слушает музыку через наушники. Оказывается, гарнитура является одной из главных причин возникновения опасных заболеваний уха.

Врач-эпидемиолог Елена Левицкая рассказала, что в устройстве размножаются бактерии, которые могут попасть в ухо и вызвать серьёзную инфекцию.

Медики сообщили, что чаще всего внутри наушников находятся грибки (кандиды) и возбудительные вирусы (стрептококк и стафилококк). Такие микроорганизмы «пожирают» слуховой орган. Как отмечают специалисты, эти бактерии могут провоцировать очень опасные инфекционные болезни: отомикоз (нарушение работы наружного уха) и острый воспалительный процесс.

Специалисты отметили, что постоянное прослушивание музыки в наушниках нарушает процесс самоочищения ушного канала, что приводит к появлению ушных пробок. По словам медиков, неправильно подобранные устройства травмируют наружное ухо, что нарушает восприятие внешнего мира. Врачи также предупредили, что звуковые волны имеют негативное воздействие на организм: наушники вызывают головную боль и даже потерю слуха.

Эксперты отметили, что с запущенной формой таких проблем справиться только слуховой аппарат. Медики дали рекомендации, которые помогут предотвратить заболевания.

По словам врачей, прослушивание музыки нужно ограничить 3 часами в день. Если отказаться от гарнитуры сложно, то на помощь придет обычное радио, которое не несёт опасности. Медики рекомендуют слушать мелодию на средней громкости: высокие и низкие частоты разрушают ухо.

Очень важно дезинфицировать наушники и тщательно мыть руки перед тем, как взять их. Врачи отмечают, что на пальцах находится много микробов, которые могут попасть внутрь уха.