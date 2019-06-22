Лето без диабета: Названы 7 эффективных советов для диабетиков 2 типа

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Необходимо заменить бутерброды салатами и есть больше фруктов, и диабетики смогут без проблем наслаждаться теплом и летними пикниками.

С приходом лета особенно внимательными нужно быть пациентам, которые страдают диабетом 2 типа. Жара увеличивает опасность возникновения проблем со здоровьем. Но их можно избежать, если следовать простым рекомендациям. Врачами были названы 7 эффективных советов для диабетиков 2 типа. Чтобы провести лето без напоминаний о болезни, следует, отправляясь на пикник, не брать с собой бутерброды. Диабетикам лучше заменить их салатами. Медики объясняют, углеводы, которые содержатся в сэндвичах, могут спровоцировать ухудшение состояние, в отличие от мононасыщенных жиров в салатах.

Кроме того, важно употреблять фрукты. Несмотря на то, что они содержат сахара, большинство имеет низкий гликемический индекс и не влияют на повышение глюкозы в крови. Было проведено исследование, в ходе которого женщины, употреблявшие 1 яблоко каждый день, уменьшали риск развития диабета 2 типа на 28%.

Шоколадных лакомств можно не избегать. Главное помнить, что диабетикам следует выбрать тёмный шоколад: в нём должно быть не менее 70% какао. Не следует пренебрегать и обычными мерами предосторожности в жару: стоит остаться дома и скорректировать свои планы, если температура на улице становится выше 33 градусов.

Врачи советуют пить больше жидкости. Вода приводит в норму многие процессы в организме. Её недостаток тоже способен влиять на уровень сахара, особенно в жару. Медики отмечают, что с приходом тепла нужно тщательно следить за хранением лекарств и держать их подальше от солнечных лучей.

В одежде следует отдать предпочтение лёгким и свободным фасонам. Кроме того, диабетикам важно быть всегда наготове. Повышение температуры увеличивает риск ухудшения состояния, но, если как следует подготовиться к чрезвычайным ситуациям, проблем можно избежать. При соблюдении этих простых правил диабет летом можно легко контролировать.