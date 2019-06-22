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Человек выбрасывает антиоксиданты, клетчатку, витамины и минералы в мусорное ведро.

Диетологи указывают на пользу кожи или кожуры фруктов и овощей, которая содержит больше антиоксидантов, клетчатки, витаминов и минералов, чем мякоть. Кожура содержит до 33% больше клетчатки, очищенная часть овоща или фрукта. Учёные подсчитали, что уровень антиоксидантов в кожуре фруктов может быть в 328 раз выше, чем в мясе, но при этом люди сами выбрасывают витамины на помойку. Названы фрукты и овощи, которые нельзя чистить от кожуры. Диетолог говорит, что лучше употреблять ягоды, вишню и виноград, не очищая. Помимо того, что очистить вишни и виноград сложно, однако, людей это не останавливает. Виноградная кожура полезна, так как эта часть винограда содержит больше 50% антиоксидантов, чем во всём фрукте. Повышение антиоксидантов является причиной того, что это один из 10 самых полезных фруктов для тела. Кожа персика, груши и сливы содержит много клетчатки, питательных веществ и антиоксидантов. Исследование даже показало, что удаление кожи персика приводит к снижению количества антиоксидантов на 13-48%. Яблоки рекомендуют вообще не чистить. «Яблочная кожа содержит нерастворимые волокна, витамин С, витамин А и флавоноид кверцетин», - говорит диетолог. В кожуре яблок содержится много питательных веществ и клетчатки, они являются фруктами с высоким содержанием пестицидов. Поэтому кушать кожуру нужно убедившись в экологичности яблок.

В коже томатов высокая концентрация флавоноида нарингенина, который может уменьшить воспаление и защитить от некоторых заболеваний. Исследования также показывают, что приготовление томатов с кожурой увеличивает доступность некоторых питательных веществ. Кожура киви на удивление съедобна. По словам диетолога, в кожуре киви содержится много витамина С, и потребление его в три раза увеличивает количество клетчатки в организме. Что касается огурцов, то правило не чистить перед едой не актуально. Восковый слой лучше очищать, говорит диетолог.

Кожу баклажана следует не чистить, если организму нужны дополнительные волокна, флавоноиды и магний. Ещё одна причина это вода. Цуккини и баклажаны имеют высокую концентрацию воды. Цуккини на 95% состоит из воды, а баклажаны - на 92%. Кожа этих овощей кладей витаминов.

Кожура картофеля содержит клетчатку, железо, витамин С, калий и фолат. Вместо того, чтобы избавиться от этих питательных преимуществ, используйте овощную щетку, чтобы аккуратно почистить картофель перед приготовлением, подчёркивает эксперт. Не стоит самовольно выбрасывать витамины на помойку. Таким образом, названы фрукты и овощи, которые нельзя чистить от кожуры.