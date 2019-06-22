Сила воды. Питьевой режим влияет на потенцию

Сегодня, 11:15

Отсутствие стойкой эрекции, потеря чувствительности и сексуального влечения – первый признак сбоя рабочих процессов в организме мужчины.

Как известно, вода – источник жизненной энергии. Но, к сожалению, многие очень часто пренебрегают этим правилом, что плачевно сказывается на их здоровье. В первую очередь от обезвоживания страдает кровеносная система, которая отвечает за транспортировку крови к органам.

При недостаточном потреблении воды, работоспособность сосудов уменьшается в несколько раз. Как следствие можно наблюдать слабую эрекцию из-за плохой проводимости крови к половому члену. Отсутствие необходимого притока крови также ухудшает чувствительность при половой близости партнёров.

Также сгущение крови от недостатка воды ведёт к ослаблению активности сперматозоидов, что провоцирует бесплодие у мужчин. На этапе планирования детей врачи рекомендуют увеличить потребление воды для повышения активности половых клеток и улучшения качества семенной жидкости.

Снижение либидо также имеет непрерывную связь с водным балансом. при отсутствии нужного количества питья, мужской организм испытывает огромный стресс. Это ведёт за собой включение «защитной реакции и сохранения сил» для более важного.

Чтобы не допустить подобных проблем либо начать устранение последствий обезвоживания, мужчине необходима консультация врача, при которой можно максимально точно и индивидуально рассчитать необходимое количество потребляемой воды в сутки.

Также в летнее время специалисты рекомендуют отказаться от пакетированных соков, покупного кваса, сладкого чая и кофе, заменив это на обычную отфильтрованную воду.