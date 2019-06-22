Корейский шпион. Известный блогер рассказал всю правду о Samsung Galaxy A50

Сегодня, 10:37

Внешний вид и увесистая «начинка» – два главных критерия, которому должен соответствовать современный смартфон.

Не так давно южнокорейский бренд Samsung представил общественность своё новое творение в виде флагмана Galaxy A50. Активные пользователи и блоггеры сразу же сравнили новую модель с мировыми конкурентами Honor, Xiaomi. Также отмечается, что новая модель Samsung Galaxy A50 повторяет в себе некоторые особенности предыдущей модели А30.

В отношении внешнего вида аппарата сложно к чему-либо придраться, так как смартфон выполнен максимально аккуратно, а идеальный контраст происходит за счёт диагонали 6,4 дюйма и стильного корпуса.

«Начинка» флагмана сделана из процессора собственного производства на 6 Гб оперативной памяти, постоянная память располагает на 64 или же 128 Гб. Также немаловажно, что новый «кореец» оснащён беспроводным NFC. Мощный аккумулятор объемом 4000 мАч способен выдерживать максимум работы на протяжении долгого времени. Также, фанаты Samsung Galaxy A50 отмечают широкие возможности основной и фронтальной камеры. Три тыловые с разрешением на 25 Мп 5 Мп 8 Мп и дна фронтальная на 25 Мп.

Но помимо всех этих преимуществ, с момента выпуска вокруг смартфона ходили разные слухи о том, что южнокорейская компания промышляет шпионажем. Но основания этих слухов были сделаны на том, что при разборе Galaxy A50 во время ремонта, мастер нашёл месторасположения скрытой камеры и просвет в экране телефона. Именно эта новость спровоцировала массовое беспокойство всех пользователей Samsung.

Но всё оказалось намного проще: данный аппарат на месте просвета в экране имеет встроенный датчик отпечатка пальца. Подобной технологии среди конкурентов ранее замечено не было.