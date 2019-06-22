Вредное полезное питание: отказ от сахара может нарушить работу мозга

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Глюкоза является универсальным источником энергии для всего организма. Она обеспечивает метаболические процессы и служит своеобразным топливом для мозга.

Приверженцы полезного питания то и дело исключают из своего рациона различные «вредные» продукты. Однако иногда отказ от определенной пищи может нанести серьезный вред организму.

Так, например, полный отказ от сахара может привести к дефициту глюкозы. Врачи утверждают, что соединение играет важнейшую роль в работе организма: оно обеспечивает обменные процессы и питает мозг. При недостатке глюкозы в первую очередь страдает именно этот орган, так как у него нет своих запасов вещества и получить его он может только из пищи. Для бесперебойной работы головного мозга в день нужно съедать 120 г сахара.

Кроме нарушений работы мозга, недостаток глюкозы может привести к артриту, атеросклерозу, развитию болезней печени и селезенки.

Однако специалисты предупреждают, всегда нужно соблюдать меру. Избыток глюкозы не менее опасен и ведет к диабету, ожирению и другим серьезным проблемам со здоровьем.