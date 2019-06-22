Языкатый. Врачи обнаружили скрытый признак диабета

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Своевременное обнаружение диабета 2 типа поможет обуздать болезнь и избежать серьёзных последствий.

Диабет 2 типа — это хроническое заболевание, при котором наблюдается повышенное содержание сахара в крови. При диабете 2 типа организм не вырабатывает достаточное количество инсулина для поддержания нормального уровня глюкозы.

Часто признаки и симптомы диабета 2 типа незаметны. Это заболевание может не проявлять себя в течение долгого времени и человек на протяжении нескольких лет не будет подозревать о наличии у него диабета.

Но медицина не стоит на месте, и врачи научились определять различные заболевания по, так называемым, «скрытым признакам». По языку вполне можно «прочитать» состояние некоторых внутренних органов. Так, темно-красный и увеличенный язык сигнализирует о том, что человек, возможно, является обладателем диабета 2 типа.

Любой «языкатый» человек при обнаружении этого симптома незамедлительно должен обратиться к врачу. Своевременное диагностирование всегда повышает шансы на восстановление здоровья.

От диабета 2 типа не существует лекарства, однако правильное питание и физические упражнения могут помочь держать болезнь в узде.