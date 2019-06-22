Умереть не встать! Назван ранний признак неизлечимой болезни

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Смертельные признаки усугубившейся болезни Паркинсона назвали исследователи Королевского колледжа Лондона. По данным статистики, в 2009 году показатель смертности в России от Паркинсона составлял 75,1%, спустя три года темпы значительно снизились и смертность составила 0,31%.

Специалисты назвали признак неизлечимой болезни, а точнее необратимых нейродегенеративных процессов, вызванных болезнью Паркинсона. В первую очередь осложнения можно заметить по истощению серотонина. Ученые подчеркнули, что первые изменения серотонина в организме могут быть заметны за 15 лет до первых проявлений заболевания Паркинсона.

В этот период как раз можно выявить развитие недуга и пройти профилактическое лечение. В таком случае болезнь либо отступит, либо начнет проявлять себя гораздо позднее. Медики из Королевского колледжа Лондона провели исследование, в котором задействовали 14 человек из Греции и Италии с редкой мутацией в гене SNCA, которое приводит к развитие Паркинсона. Участникам провели обследование и сравнили результаты с показателями больных Паркинсоном и здоровых людей.

Эксперты заметили разницу в системе серотонина испытуемых, здоровых и больных пациентов. В результате медики определили, что нарушение работы этой системы - первый сигнал развития болезни Паркинсона. Ранее Новосибирские ученые обнаружили вещество для лечения болезни Паркинсона. Медики отметили, что новое средство не только устраняет симптомы болезни Паркинсона, но и способствует регенерации нейронов.