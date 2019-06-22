Береги сосуды смолоду! Омега-3 защищает от инсульта после 45 лет

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Жирные кислоты снижают риск формирования сосудистых бляшек.

Организм человека состоит из множества элементов, систем и органов, которые каждую секунду вступают в сложное взаимодействие, чтобы дать нам возможность наслаждаться жизнью. К сожалению, не всегда данных механизм работает слаженно. Например, сердце и сосуды, являясь довольно хрупким механизмом, зачастую дают сбой из-за ненадлежащего образа жизни. О том, как омега-3 (рыбий жир) защищает данные органы, рассказали врачи.

Омега-3 – это полиненасыщенные жирные кислоты, которые оказывают положительное влияние на умственное развитие, повышение энергии и тонуса организма, формирование и поддержание крепости суставов. Но самым главным на сегодня положительным моментом данного вещества - это его влияние на сердце и сосуды. Омега-3 является одним из сильнейших средств для профилактики инсульта, а также помогает избежать формирования бляшек в сосудах и снизить риск сосудистых заболеваний сердца.

Формирование атеросклеротических бляшек происходит из-за повышенного количества холестерина. Потребление кислот омега-3 снижает уровень воспалительных агентов, что приводит к пониженному уровню формирования атеросклеротических бляшек. Также появления бляшек зависит от баланса липопротеидов. Исследования ученых и врачей показывают, что кислоты омега-3 положительно влияют на нормализацию данного показателя.

К сожалению, наш организм не способен самостоятельно вырабатывать данный компонент. Лучшими источниками с содержанием омега-3 являются морепродукты (рыбий жир, водоросли), а также растительные масла и картофель. Помимо этого, омега-3 содержится в орехах, оливках и брокколи. Минздрав России принял рекомендуемую дозу омега-3 в размере 1 грамма в сутки.