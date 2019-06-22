Износишь колени — новых не будет! Учёные назвали вред приседаний для здоровья

Сегодня, 11:04

Есть опасность больше не встать на ноги. Суставы не могут выдержать вес. Остаток жизни придётся мучиться.

Сегодня приседания стали едва ли не самым популярным физическим упражнением. Можно сказать, что появилась новая мода — с экранов смартфонов и телевизоров нам советуют влиться в ряды спортсменов. Появляются даже новые техники — простые упражнения кажутся недостаточными, поэтому люди используют груз, убивая организм тяжёлыми нагрузками. Британские учёные назвали вред приседаний для здоровья.

Они провели исследование и опросили пациентов с больными суставами. Оказалось, что в прошлом многие из них увлекались приседаниями, не подозревая, что столкнутся с проблемами. Между тем организм во время безобидных на первый взгляд упражнений получает большую нагрузку — человек может присесть 10-100 раз подряд. Суставы теряют эластичность.

Многие фитнес-тренеры любят это упражнение и постоянно рекомендуют. В действительности оно эффективно, поскольку помогает сбросить лишний вес: спортсмены таким образом качают не только бёдра и ягодицы, но также спину, живот, плечи и даже шею. На первый взгляд кажется, что это неплохая цена за колени.

Но ноги являются основой, с их помощью каждый из нас передвигается. И если вдруг износишь колени, то новых не будет. Болезни суставов опасны, особенно, если плохая наследственность. Например, ревматоидный артрит развивается из-за физических травм, инфекций или стресса. Это заболевание трудно вылечить, человек не только теряет возможность ходить, но также подвергается риску смерти.

Не раз было замечено, что приседания являются не единственным упражнением, которое помогает усовершенствовать фигуру. При желании чередуйте их с другими физическими нагрузками, которые помогут снять напряжение с колен. Отказываться от спорта не стоит, но важно с умом использовать тело.