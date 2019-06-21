Рабочий день более 10 часов повышает риск инсульта на 45% - медики

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В «группе риска» находятся трудоголики возрастом до 50 лет.

Команда учёных из Франции, Германии, США, Италии и Японии изучала влияние продолжительного рабочего дня на состояние здоровья. Исследование началось в 2012 году и длилось семь лет. В эксперименте участвовало 143592 человек, возраст которых составлял от 18 до 69 лет. По словам учёных, пол, возраст и вредные привычки учитывались во время наблюдений.

Исследование показало, что рабочий день более 10 часов повышает риск возникновения инсульта на 45%. Как отметили учёные, переработки сильнее сказываются на трудоголиков в возрасте до 50 лет. Такой показатель удивил экспертов: они продолжат исследование данной проблемы. По данным учёных, за время эксперимента 1224 человека перенесли инсульт.

Медики рассказали, что малоподвижный образ жизни — одна из основных причин возникновения инсульта. Из-за отсутствия физической активности нарушается кровообращение и приток кислорода в организм. Это все ухудшает обмен веществ, что в итоге приводит к ожирению и возникновению диабета. Такие факторы являются причиной заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Из-за продолжительного рабочего дня образ жизни человека сводится к «работа-дом-работа». Организм постоянно находится в ослабленном состоянии, из-за чего времени для занятий спортом не остается.

Как рассказали специалисты, в «группе риска» находятся медики, учителя и полицейские. Напряжение и отсутствие спорта нарушают кровообращение мозга, что приводит к сердечным приступам.