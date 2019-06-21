Профилактика рака простаты: Новое исследование показало полезность рыбьего жира

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Омега-3 жирные кислоты и витамины A и D помогут сберечь «мужскую силу».

В 1960-х советские учёные выдвинули гипотезу о том, что рацион современного человека не даёт достаточного количества полиненасыщенных кислот. Так, до 1970-го года советские дети в обязательном порядке получали рыбий жир в капсулах. Позже эту практику запретили, а использование рыбных липидов перешло в частную плоскость. Современные исследования доказали, что рыбий жир является незаменимым элементом профилактики многих заболеваний.

Так, жир рыб содержит омега-3 жирные кислоты и витамины A и D. Так, ЭПК-кислота помогает организму синтезировать вещества, борющиеся с воспалениями и улучшающие свёртываемость крови. Также в рыбе содержится DHA-кислота, которая содержится в коре головного мозга, простате и глазах. Это обусловило профилактические качества рыбы и морепродуктов.

В частности, профилактика рака простаты может основываться на употреблении рыбы. Новое исследование показало полезность рыбьего жира для мужского здоровья. Полезные кислоты способствуют здоровому функционированию простаты и стимулируют кровообращение малого таза. Также рыба полезна для женщин — исследователи установили, что употребление рыбы три раза в неделю при беременности снижает риск развития послеродовой депрессии. Важно получать рыбий жир из естественных источников, а не пищевых добавок, подчёркивают учёные.

Также омега-3 жирные кислоты положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Исследование, опубликованное в American Journal of Physiology, доказало, что употребление рыбьего жира в течение месяца повышало выносливость сердца в стрессовых ситуациях.

Диетологи напоминают, что лучшим источником рыбьего жира является рыба, а не искусственные добавки, которые лишены многих активных веществ. Так, филе жирной рыбы может содержать до 30% жира. В частности, высокой жирностью отличается сельдь, сардины, анчоусы, лосось, форель и скумбрия.