Антидепрессанты делают людей бесчувственными

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Люди принимающие антидепрессанты становятся менее восприимчивы к чужой боли и теряют склонность к состраданию.

С самого раннего возраста ребенок учится инстинктивно определять эмоции окружающих и правильно реагировать на них. Этот навык называется эмпатия. Он очень важен для комфортного самочувствия в современной социальной среде.

Человек страдающий от депрессии теряет способность к состраданию. Это аналогично касается, как сострадания к себе, так и к другим людям. Именно поэтому люди в депрессии, больше чем остальные, склонны к членовредительству.

Австрийские ученые под руководством Маркуса Рютгена (Markus Rütgen) провели исследования способности сочувствовать при приеме антидепрессантов. В эксперименте приняла участие контрольная группа численностью 35 человек, 29 из них страдали от психических расстройств. В ходе эксперимента людям показывали видеоролик со страдающим тиннитусом человеком. После просмотра ролика среди пациентов провели опрос, с целью понять уровень их страдания. Результаты доказали, что антидепрессанты делают людей почти бесчувственными.