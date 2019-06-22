Облучение и онкология: 5G интернет опасен для здоровья

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Сверхвысокочастотные волны мобильной сети пятого поколения вызывают опасения у врачей и учёных. Что это на самом деле, новые технологии или геноцид?

Интернет 5G обещает огромные скорости и способность приводить в действие новые технологии. Его будут использовать для управления автомобилей, смарт городов, сверхбыстрой передачи потокового видео. Интернет пятого поколения открывает миллионы возможностей, однако учёные и врачи напряжены, они уверяют, что 5G опасен для здоровья человека.

Интернет нового поколения включает в себя использование более высоких часто миллиметровых волн, которые никогда не использовались для интернета. Учёные считают, что использование этой технологии без доказательств её безопасности для человека очень легкомысленно и опасно. Ведь миллиметровые волны, как известно, оказывают воздействие на все части тела и способны оказывать облучение и вызывать онкологию, болезни глаз, сбои в иммунной системе, повреждение спермы у мужчин, неврологические нарушения и ущерб растениям и животным.

Не только учёные в панике. В апреле бельгийское правительство остановило испытание 5G. Они опасаются, что радиация от базовых станций может быть вредной. Члены парламента Нидерландов призвали правительство внимательно рассмотреть вопрос о 5G. Швейцария мониторит воздействия 5G на людей. В США, рассматривает возможность создания комиссии для изучения негативного влияния сетей 5G на здоровье людей.

Если этим вопросом озадачены главы многих стран, то опасность есть и учёные правы? Выходит, что это не новая технология, а настоящий геноцид нации? Пока ответы на эти вопросы не известны, но специалисты по-прежнему будут пытаться доказать свою правоту и спасти планету.