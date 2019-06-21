Пищевая инфекция и смерть: Сырые яйца опасны для здоровья

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Врачи заявили, что мытьё скорлупы горячей водой с использованием моющих средств не уменьшает риск развития сальмонеллёза.

Некоторые люди предпочитают употреблять сырые яйца из-за их питательных свойств и необычного вкуса. В кулинарных рецепты также часто предусмотрено использование продукта без термической обработки.

Действительно, сырые яйца богаты питательными веществами, они способны улучшить работу системы пищеварения и привести в норму кислотность желудка. Но вместе с этим они опасны для здоровья человека, а последствия их употребления пищевая инфекция и смерть. Министерство сельского хозяйства США заявило, что никто не должен есть сырые яйца, потому что они могут содержать бактерии, вызывающие серьёзные последствиям.

По оценкам Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов более 79 тысяч человек в год заболевают болезнями пищевого происхождения, и более 30 человек умирает из-за употребления яиц, заражённых сальмонеллой. И это лишь зарегистрированные случаи, в действительности цифры намного больше.

Некоторые люди уверены, что мытьё скорлупы горячей водой с использованием моющих средств уменьшает риск. Однако специалисты уверяют, что микроорганизмы в инфицированном продукте часто находятся в желтке и проникают внутрь через поры скорлупы.

Кроме сальмонеллёза сырые яйца несут опасность для людей с ожирением, потому что содержат в себе большое количеств холестерина и жирных кислот, которые при частом употреблении не несут пользу и нагружают сердце.

Также употребление сырых яиц опасно для детей до 7 лет и людей, склонных к аллергиям. Белок в них является сильным раздражителем для иммунной системы и часто вызывает патологические реакции. Диабетикам, людям с болезнями печени, панкреатитом и трудностями в усвоении белков тоже стоит отказаться от употребления данного продукта в сыром виде.