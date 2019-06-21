Как утюгом. Косметологи поделились рецептом от морщин

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Морковка и лимон – всё что нужно, чтобы избавиться от морщин.

Каждой женщине необходимо взять за привычку постоянный уход за своим лицом. Существует множество рецептов красоты в домашних условиях, однако не все из них одинаково эффективны.

Косметологи разработали простой рецепт из продуктов, которые каждый может найти в своём холодильнике. Врачи заверяют, что именно он поможет избавиться от морщин.

Крем базируется на двух основных ингредиентах: Цедре лимона и моркови.

Лимонная кожура и морковь имеют много полезных свойств для кожи лица. Содержащие большое количество витамина А, витамина С и антиоксидантов, помогают улучшить цвет лица и разгладить морщины как утюгом. Дополнительным бонусом является «консервирующее» свойство этого крема, которое позволяет сохранить здоровье кожи и даже устранить такие неудобства, как прыщи.

Для его приготовления понадобятся:

2 моркови среднего размера

1 лимон

3 столовые ложки натурального йогурта.

Морковь необходимо очистить и измельчить в блендере. К ней добавить сок лимона и лимонную цедру. После этого смешать лимон и морковь с натуральным йогуртом.

Смесь нужно нанести на чистое лицо и оставить на 30 минут. Затем смыть маску тёплой водой.

Этот крем рекомендуются женщинам от 25 лет и старше, которые не являются обладательницами жирного типа кожи. Для лучшего эффекта самодельный крем необходимо наносить перед сном. Как и любой другой продукт для кожи, его необходимо проверить на наличие аллергической реакции.