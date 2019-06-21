Полезная игра: британка нашла болезнь сына, случайно прослушав его

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13-летний сын попросил «просто так» послушать его, что спасло ему жизнь.

Британец Джордж Эшби коротал время на работе у матери-врача. Когда доктор освободился, сын попросил «прослушать» его, и эта «полезная» игра спасла школьника. Так, доктор Амелия Барнетт заметила шумы в работе сердца, которые насторожили её. Продолджая условную игру, доктор Барнетт провела обследование, доказавшее предположения.

Подросток страдал коарктацией аорты — кровеносный элемент сузился почти в 15 раз, что ухудшило ток крови. Врачи провели операцию, добавив в аорту Джорджа стент, который облегчил ток крови. По мнению кардиологов, подростку потребуется ещё одна операция.

Стоит отметить, что «случайный» диагноз спас школьнику жизнь. Успех лечения коарктации аорты зависит от времени. Так, если провести операцию через год после диагностирования и первых симптомов, риск летального исхода составит 50%. По этой причине врачи напоминают о важности ежегодного обследования у кардиолога. Более того, не стоит игнорировать болезненные ощущения в области сердца.