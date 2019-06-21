Бег назад поможет похудеть в 6 раз быстрее

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Ретро раннинг – отличное решение для быстрого сброса веса и укрепления мыщц.

В мире постоянно изобретаются всё новые и новые способы похудения. Однако существует один метод, который, несомненно, превосходит своих конкурентов.

«Retrorunning» — это самый обычный бег, но назад. Он отличается своей эффективностью. Этот революционный метод помогает сбросить вес в 6 раз быстрее, чем при обычных тренировках. Он также снижает риск травм спины и ног. Это упражнение помогает добиться более эффективного результата, в особенности для нижней части тела.

Почему этот способ так эффективен? Будучи полноценным упражнением для сердечно-сосудистой системы, человек при беге назад не только сжигает много калорий, но проводит полноценную тренировку основных мышечных групп.

Этот способ тренировки тонизирует мышцы ног. При беге вперёд выполняется одно и то же действие. Это может привести болям, и проблемам в коленях. В тоже время ретро раннинг оказывает нейтрализующий эффект.

Он также помогает укрепить пресс. При таком беге больше напрягаются мышцы живота, в то время как нижняя часть спины более расслаблена. Он развивает мышцы с обеих сторон при этом без ощущения дискомфорта.

Для того, чтобы приступить к обратному бегу, врачи для начала рекомендуют начать с лёгкой пробежки или небольших упражнений для разогрева.