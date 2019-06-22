10-минутные физические нагрузки помогут снизить давление

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Специалисты выяснили, что несложные тренировки несколько раз в неделю способствуют нормализации артериального давления.

Гипертония – распространенное и опасное заболевание, которое есть у каждого четвертого жителя в мире. Оно является причиной инфарктов и инсультов. Повышенным считается давление выше значений 140 на 90 мм ртутного столба.

Ученые постоянно ищут средства для снижения показателей артериального давления. К одним из простых нелекарственных методов борьбы с гипертензией недавно отнесли умеренные физические нагрузки. Особенно эффективны в этом деле прогулки, езда на велосипеде несколько раз в неделю и расслабляющая йога.

Специалисты отмечают, что даже 5-10 минут целенаправленной физической активности в день будет достаточно, чтобы помочь организму справиться с давлением. Начинать тренировки следует с измерения показателей. Если давление сильно повышено, то тренировку следует отложить.

Упражнения не должны быть сложными или вызывающими дискомфорт. 10-минутная йога с правильным дыханием поможет растянуть мышцы, успокоить нервы и расслабиться. Снижение уровня стресса во время занятий особенно важно при гипертонии.

При гипертензии противопоказаны слишком активные виды спорта вроде футбола или волейбола, а также тренировки с подъемом тяжести и наклонами туловища.

Перед принятием решения о начале легких тренировок следует проконсультироваться с лечащим врачом.