«Волшебные газики». Врач развеял миф о вреде газировки

Сегодня, 08:06

Газированная вода содержит больше кислорода, тем самым убивая микробов в желудочно-кишечном тракте.

Российский кариохирург с мировым именем, Лео Бокерия, советует пить газированную воду на завтрак, так как именно пузырьки кислорода способны должным образом пробудить организм утром.

Вопреки всеобщему мнению о том, что газированная вода вредит здоровью, вызывая излишнее скопление газов и вздутие живота, врач смело заявляет о том, что именно этот тип воды наиболее полезен. «Я, например, пью газированную воду. И все, кто со мной пообщался все пьют газированную воду», - говорит кардиохирург.

Объясняет он своё утверждение следующим образом. В человеческом организме, в желудочно-кишечном тракте присутствует два вида микробов: аэробные и анаэробные. При потреблении газированной воды, как минимум половину этих микробов уничтожается. Это происходит потому, что в газированной воде гораздо больше кислорода, который находится в растворённом виде. Таким образом, «волшебные газики» только положительно влияют на ЖКТ.

Лео Бокерия называет обычную воду «мёртвой», так как она несёт в себе практически нулевую ценность для организма. Своими словами врач развеял миф о вреде газировки для кишечника, так как она напротив – улучшает его микрофлору.

Главный акцент медик сделал на том, что газировка не должна быть ни в коем случае сладкой, а именно простой водой с пузырьками. По всему миру сторонники здорового питания постепенно переходят на воду с газом, так как её преимущества очевидны.