Как попка младенца. Чеснок способен вернуть молодость дряблой коже

Сегодня, 02:51

Ровный тон, минимум морщин и отсутствие высыпаний – всё это можно получить благодаря древнему растению.

Врачи уже больше века признают чеснок как одно из самых эффективных народных средств, способное бороться практически со всеми недугами: инфекции, онкология, преждевременное старение, пигментация и даже облысение.

В косметологии растение завоевало особую любовь, особенно тех, кто столкнулся с проблемой сохранения молодости кожи после 40 лет. Многие не решаются использовать чеснок кроме готовки из-за его специфически резкого запаха, но специалисты уверяют, что его нужно лишь «приручить». И тогда вы сможете сполна прочувствовать его удивительное действие омоложения.

По своей природе, чеснок обладает большим количеством антиоксидантов, благодаря которому в короткий срок можно устранить различные высыпания. Наличие достаточного количества серы в растении способствует сохранению эластичность кожи, придаёт ей свежесть и ровный тон, устраняя дряблость.

Но чтобы прочувствовать на себе действие экспресс-омоложения, необходимо помнить о том, что потребление чеснока и нанесение масок на его основе должно быть максимально регулярным.

Все процедуры с применением чеснока стоит делать перед сном и оставив их на ночь. Во время отдыха свойства этого растения раскрываются в полной мере, поэтому на утро вы можете лицезреть молниеносный эффект в виде свежей кожи, отсутствия морщин и воспалений. «Как попка младенца» – именно такой эффект имеют ночные чесночные маски.

Специалисты рекомендуют ежедневно потреблять в пищу не менее двух зубчиков чеснока, а при создании масок рекомендуется смешивать сок и мякоть растения с молоком, кокосовым маслом или соком лимона.