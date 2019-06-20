Спокойствие, только спокойствие: Назван лучший летний антидепрессант

Вчера, 23:15

Растения обладают особой энергией, которая улучшает психическое состояние человека.

Современный мир диктует свои правила, которые подходят не каждому. Организм не всегда способен противостоять нагрузке. Бывают периоды, когда человек сдается, появляется усталость, перерастающая в апатию. Лето — лучшее время, чтобы отдохнуть и укрепить психическое здоровье.

Специалистами назван лучший антидепрессант, который предотвратит стрессовую ситуацию. Спасением оказалось садоводство. Как заявляют медики, такое занятие обладает огромным количеством преимуществ.

Эксперты говорят, что огород — «прививка от перфекционизма», потому что рассчитать все факторы, которые влияют на рост растений, просто невозможно. Даже самую идеальную стратегию способна уничтожить погода. Такая «способность» садоводства поможет спокойнее реагировать на изменения жизни и научит быстрее находить выход из сложных ситуаций.

Растения сами по себе прекрасный летний антистресс. Эксперты утверждают, что они обладают особой «живой» энергетикой, которая переходит к человеку. Уход за садом способствует личностному росту.

Не менее важным является тот факт, что свой огород подразумевает наличие соседей. Новые знакомства разнообразят окружающий мир и не дадут «уйти в себя».

Садоводство открывает новый мир человеку: связь с природой, уникальный опыт, отсутствие одиночества, ответственность за жизнь растений — все это помогает организму отдохнуть и набраться сил для новых экспериментов.

Психологи говорят, что жизнь среди растений способна победить депрессию, уменьшить тревожность и увеличить количество ярких эмоций.

Врачи рекомендуют вспомнить слова Карлсона: «Спокойствие, только спокойствие!». Человеку нужно периодически расслабляться, а садоводство — лучший вариант для отдыха.