Прячут целлюлит и бока? Женщины отказываются от секса из-за стыда — психологи

Вчера, 23:06

Заедают эмоции и набирают вес. Массаж и спорт помогают принять тело, расслабиться.

Женской половине человечества сложно принять себя такими, какие они есть, поэтому они прячут целлюлит и бока. Каждая девушка назовёт хотя бы один недостаток, который её не устраивает во внешности. Но, как отмечают психологи, думать нужно в конструктивном ключе, поскольку неприязнь имеет плохие последствия. Последнее исследование показало, что женщины из-за стыда даже отказываются от секса.

В опросе приняли участие 200 женщин в возрасте от 18 до 30 лет. Участницы отвечали на вопросы психологов, что они думают о своём теле, как относятся к своим лицу, фигуре, недостаткам, какие переживают эмоции. В большинстве случаев представительницы женского пола утверждали, что испытывают чувство стыда и досаду на самих себя.

Стоит не забывать о том, что нехватка у женщин секса может быть опасна. Дело в том, что они, отказываясь от близости с партнёром из-за стыда, только приближают менопаузу и ускоряют процесс старения. К тому же это ведёт к снижению умственных способностей и восприимчивости при стрессовых ситуациях, а менструации сопровождаются сильными болезненными ощущениями.

Кроме того, психологи рассказали, как чувствовать себя в постели увереннее. Среди главных советов стоит отметить массаж, привыкание к телу, занятия спортом, умение говорить «нет». Например, массаж и спорт позволят открыть для себя новые особенности своего тела, его черты, а привычка смотреть в зеркало вместо фотографий в Instagram поможет не гнаться за идеалом. Исследователи выяснили, что женщины ничего не знают о своём сексуальном потенциале.

Что касается умения говорить «нет», то его нужно практиковать и в обыденной жизни. Дело в том, что люди не могут отказать, поскольку не уверены в своей правоте — берут на себя лишние обязательства. Необходимо избавиться от чувства вины, если не получается выполнить чужие требования — это позволит почувствовать свою весомость в обществе. Впоследствии появится смелость слушать свои желания и в повседневной жизни, и в интимной.

Также американский психолог Лиз Бурбо отмечает, что отказ от секса из-за чувства стыда зачастую приводит к ожирению. Это вполне объяснимо: женщины одну потребность пытаются заменить другой — больше потребляют мучных и вредных продуктов, «заедая» психологический дискомфорт.