Больше, чем вкусно! Йогурт может предотвратить рак толстой кишки

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Для снижения риска развития аденомы, достаточно съедать 2-3 стаканчика йогурта в неделю.

Недавнее исследование показало связь между более низким уровнем риска предраковых новообразований в кишечнике и йогурта — по крайней мере, у мужчин. Учёные из Национального института рака проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что только в Америке на конец 2019 года может быть около 146 тысяч больных раком кишечника. Кроме того, около 4,2% взрослых людей со всего мира, получают данный диагноз в течении жизни.

Существует множество причин образования рака кишечника, однако, главный из них — это плохое питание. Занимаясь поиском самой оптимальной диеты, учёные провели исследование, в ходе которого изучили связь между различными продуктами питания и риском развития опухолей. Чаще всего рак принимает форму аденомы. Так они нашли связь между йогуртом и недугом. По словам учёных, йогурт может предотвратить рак толстой кишки у мужчин на 19%.

Автор первого исследования Сяобин Чжэн и его коллеги проанализировали информацию о рационе питания у 32 606 мужчин и 55 743 женщин. Участникам была проведена эндоскопия нижнего отдела кишечника, которая позволила врачам найти самые разные аномальные образования внутри нижней части кишечника.

За 4 года непрерывных опытов, исследователи поняли, что йогурт — это больше, чем просто вкусно, это сильнейшее лекарство, способное помочь тысячам мужчин. Достаточно съедать 2-3 порции йогурта в неделю. Более того, йогурт оказывает противовоспалительное действие и улучшать метаболизм, как для мужского, так и для женского пола.