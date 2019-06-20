Учёные обнаружили доступный каждому мужчине способ избежать рак кишечника

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Ранее неизвестное полезное свойство простого йогурта выяснилось в результате многолетних исследований китайских и американских учёных.

Каждый с детства знает, что кисломолочные продукты приносят ощутимую пользу для человеческого организма. Однако о том факте, что обычный йогурт, продающийся в каждом продуктовом магазине, способен снижать риск образования рака, вряд ли кто-то задумывался. А вот американские и китайские учёные нашли такую закономерность. Они в период с 1986 по 2012 год собрали базу данных о развитии различных типов аденом и рационах питания у 32 606 мужчин и 55 743 женщин. На основе анализа учёные пришли к выводам, что у представителей сильного пола, употребляющих йогурт 2 и более раз в неделю, вероятность развития аденом, которые способны переродиться в рак кишечника, ниже на 29 процентов. Помимо этого, на 19 процентов уменьшается риск образования и доброкачественных опухолей. К сожалению, для женщин такая закономерность не обнаружилась.

Но почему именно йогурт? Всё дело в том, что в этом продукте содержатся бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, которые, по предположению исследователей, могут снизить количество вызывающих в кишечнике рак веществ. Возможно, руководствуясь открытием учёных, многим представителем сильного пола стоит добавить йогурт в свой рацион. По крайней мере, по кошельку это ударит не сильно, а польза для здоровья существенная.