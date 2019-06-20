Минус 7 кг за неделю! Эксперты рассказали, как приготовить лечебный чай с молоком

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Заливать кипятком молоко нельзя. Напиток эффективно дополняет диету. Потреблять больше недели опасно.

Стройная фигура - мечта любой женщины. Но не всегда получается прийти к желаемому результату: не помогают ни многочисленные диеты, ни спорт. Эксперты рассказали, как приготовить лечебный чай с молоком, чтобы сбросить лишние килограммы было просто.

Употреблять напиток нужно осторожно, поскольку его воздействие на организм велико. Минус 7 килограмм за неделю легко, но «сидеть» на чае дольше этого периода не рекомендуется. К тому же стоит не забывать, что он является дополнением к основной диете.

Как отмечают эксперты, максимальный эффект можно получить при употреблении чая в тёплом виде, поэтому не стоит заливать молоко кипятком. На 1,5 литра молока необходимо взять 2 столовые ложки сухой заварки чая. Обе составляющие должны быть тёплыми, после смешивания их стоит оставить на 5-10 минут.

Также можно использовать сгущённое молоко, если нет натурального. К 185 мл горячей воды необходимо добавить 125 мл сгущёнки и 125 мл льда. Если вы используете чайные пакетики, то достаточно будет двух. Напиток должен дойти, поэтому не следует пить его сразу - 10-15 минут хватит.

Кроме того, стоит не забывать, что чай с молоком обладает мочегонным эффектом - в связи с этим в день также надо выпивать до 2 литров воды, чтобы не было обезвоживания. Не следует затягивать диету: эксперты советуют сделать хотя бы недельный перерыв, если есть желание продолжить.

Также стоит не забывать, что могут быть противопоказания: например, людям с аллергией или с проблемами в работе почек нужно проконсультироваться с врачом. Это позволит избежать проблем со здоровьем - заболеваний ЖКТ, расстройства желудка.

Такой волшебный эффект связан с тем, что чай с молоком притупляет ощущение голода и позволяет переключить своё внимание с потребности постоянно есть. В совокупности с фруктовой диетой помогает почувствовать себя счастливо и легко.