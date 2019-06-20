«Золотые» яйца. Ученые обнаружили неожиданную пользу продукта в борьбе со слепотой

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Регулярное употребление яиц может на 50% снизить риск развития заболеваний глаз.

Ученые обнаружили неожиданную пользу яиц для глаз. Они выяснили, что употребление двух-четырех яиц в неделю может в два раза снизить риск развития возрастной макулодистрофии. Это одна из самых распространенных причин потери зрения в возрасте старше 50 лет.

Дело в том, что в «золотом» продукте идеально сбалансировано сочетание питательных веществ, микроэлементов, витаминов и аминокислот. Яйца содержатся такие полезные элементы для зрения как цинк, каротеноиды, лютеин и зеаксантин. Они способны замедлить развитие болезни или совсем побороть ее. Еще вещества помогают защитить от разрушения сетчатку глаза и предотвратить развитие катаракты.

Также в борьбе с глазными недугами хорошо помогают зелень и миндаль. В капусте, шпинате и листьях салата есть большое количество лютеина и зеаксантина. В орехе содержится витамин E, хорошо помогающий в борьбе с катарактой.

Помимо яиц для здоровья зрения стоит добавлять в рацион чернику. Она богата витамином C и является незаменимым помощником тех, чья работа проходит перед монитором. Ягода снимает усталость глаз и способствует сохранению остроты зрения.

В борьбе со слепотой также помогут тунец, лосось и сельдь. В рыбе высокое содержание омега-3 жирных кислот, которые помогают предотвращать и замедлять развитие болезней органа зрения. Дефицит этих соединений может вызвать синдром сухих глаз.