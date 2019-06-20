Когда дуться не помогает: Свекла станет отличным средством от запора - врачи

Сегодня, 09:29

Данный овощ лучше всего стимулирует кишечник, заявляют врачи.

С запором столкнуться может абсолютно любой человек. Но не всегда данное нарушение требует принятия каких-либо серьезных препаратов или обращения к специалисту. Врачи заявляют, когда «дуться» уже не помогает, обычная свекла станет отличным средством от запора, которое с таким же успехом повлиять на запор и освободить ваш кишечник.

Данный овощ считается лучшим средством для стимуляции кишечника. Если человек питается исключительно рафинированными и переработанными продуктами, то в его организме отсутствует значительно количество грубых волокон, что и приводит к застоям в организме. Именно потерю грубых волокон и способна предотвратить свекла за счет своей неперевариваемой клетчатки.

К полезным свойствам свеклы также относят: улучшение микрофлоры кишечника, улучшение работы мышц кишечника и стимуляцию перистальтики, за счет большого количества воды в овоще ухудшается затвердевание каловых масс.

Употреблять корнеплод можно в двух видах: сыром и вареном. Сырую свеклу можно употреблять натощак до завтрака. Достаточно будет всего одной столовой ложки в день. Пить можно в течение одной-двух недель. Вареную свеклу употребляют натощак по 150-200 грамм за полчаса до завтрака. Курс длится от одной до двух недель. Врачи отмечают, что не для всех употребление свеклы будет полезно. Например, свеклу нельзя употреблять при сахарном диабете и аллергии. Также от данного овоща стоит воздержаться людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.