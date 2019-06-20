Обезвоживание, рвота, температура: Врачи признались, как не подцепить энтеровирус летом

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В жаркое время года вероятность подхватить энтеровирус возрастает. Соблюдая некоторые правила можно ощутимо снизить риск заболевания.

Энтеровирусы - очень неприятный род вирусов, они негативно воздействуют на желудочно-кишечный тракт. Инфекция с большой вероятностью сопровождается обезвоживанием организма, может вызывать диарею, рвоту и повышенную температуру. Несмотря на своё название, энтеровирусы очень редко приводят к энтериту.

Врачи признались, как не подцепить вирус и дали несколько советов, которые помогут обезопасить себя от этого неприятного заболевания. Просто подхватить этот неприятный вирус в жаркую погоду - летом. Следует избегать потребления пищи в не предназначенных для этого местах. Стоит тщательно мыть продукты питания перед употреблением в пищу. Обязательно нужно мыть руки по приходу домой и чаще проводить влажную уборку помещений.

Период инкубации, как правило, длится от недели до месяца. Если кто-то в семье заболел, стоит избегать длительного близкого контакта. При первых проявлениях симптомов, стоит сразу обратиться за медицинской помощью специалиста, чтобы избежать возможных осложнений. Без лечения заболевание может привести к менингиту, пневмонии и отеку мозга.