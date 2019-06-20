Гормоны стройности. Врачи назвали способ действенного сжигания жира

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Недосып, стресс, переедание либо голодовка – все эти фактора прямым образом отражаются на фигуре.

Стрелка весов может перевалить за привычное вам число и тогда в ход начинает идти «тяжёлая артиллерия» в виде строгих диет, сопровождающиеся огромным стрессом для организма. Эти мероприятия направлены лишь усугубить ситуацию.

Чтобы подойти с умом к похудению, стоит прислушаться к советам врачей. В этих случаях диетологи и эндокринологи в один голос скажут вам о том, что похудение напрямую связано с гормонами. Именно поэтому в период преображения необходимо сосредоточиться на естественных процессах снижения жировой прослойки.

Благодаря активации гормона мелатонина, человек способен сохранять свой нормальный вес и держать обмен веществ в рабочем состоянии. Главным образом, этот гормон вырабатывается при крепком 8-ми часовом сне. Темнота и тишина являются главными критериями. В отношении продуктовой корзины, мелатонин можно найти в свежей вишне, грецких орехах и овсяных хлопьях.

Только лишь при нормальном уровне кортизола в организме можно добиться сдвигов в похудении. Именно этот гормон отвечает за стресс. Если ваша тревожность повышена, то организм работает по принципу накопления калорий как защитной реакции. Снизить кортизол поможет йога, свежий воздух, полное искоренение от источника стресса и долька горького шоколада.

Плазменный кортикостерон и лептин являются ещё одними гормонами, отвечающим за стройность. Его особенность заключается в том, что он копит и сжигает жир. Это происходит во время голодовок, во время которых снижается уровень лептина в крови, вызывая собой жуткий голод и снижения сахара в крови. Соответственно, что это ощущение не даёт нормально худеть, провоцируя собой срывы. Чтобы этого избежать необходимо питаться, ориентируясь на свой организм и голод. Идеальными продуктами на перекус станут орехи с фруктами, творогом либо натуральная арахисовая паста с хлебцами.